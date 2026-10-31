Sivasspor, Boluspor maçının hazırlıklarını tamamladı
Ekenler Beton Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında sahasında Boluspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Giriş: 31.10.2026 - 16:35 Güncelleme:
Ekenler Beton Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında sahasında Boluspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Çağdaş Çavuş yönetimindeki antrenmanda futbolcular, pas ve taktik çalışmaları yaptı.
Ekenler Beton Sivasspor ile Boluspor, yarın saat 13.30'da BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.
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