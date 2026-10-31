Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri Sivasspor, Boluspor maçının hazırlıklarını tamamladı

        Sivasspor, Boluspor maçının hazırlıklarını tamamladı

        Ekenler Beton Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında sahasında Boluspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2026 - 16:35 Güncelleme:
        Sivasspor, Boluspor maçının hazırlıklarını tamamladı

        Ekenler Beton Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında sahasında Boluspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

        Kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Çağdaş Çavuş yönetimindeki antrenmanda futbolcular, pas ve taktik çalışmaları yaptı.

        Ekenler Beton Sivasspor ile Boluspor, yarın saat 13.30'da BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ukrayna lideri Zelenskiy, İstanbul'da
        Ukrayna lideri Zelenskiy, İstanbul'da
        F.Bahçe Kadıköy'de yıkıldı!
        F.Bahçe Kadıköy'de yıkıldı!
        Borsa İstanbul Genel Müdürü gözaltında
        Borsa İstanbul Genel Müdürü gözaltında
        Fenerbahçe üstünlüğünü koruyamıyor!
        Fenerbahçe üstünlüğünü koruyamıyor!
        Kızını ve erkek arkadaşını öldürmüştü! İşte ifadesi
        Kızını ve erkek arkadaşını öldürmüştü! İşte ifadesi
        "Bazı anlarda çok kırılganız"
        "Bazı anlarda çok kırılganız"
        Fuhuş ağında 977 milyonluk trafik
        Fuhuş ağında 977 milyonluk trafik
        Çocuklara yapay zeka kısıtlaması
        Çocuklara yapay zeka kısıtlaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Babasını öldürüp sitenin havuzuna gömmüştü! İşte caniye istenen ceza
        Babasını öldürüp sitenin havuzuna gömmüştü! İşte caniye istenen ceza
        20 dakikalık yol 5 dakikaya indi
        20 dakikalık yol 5 dakikaya indi
        Markete silahlı saldırı! Ekmek vermeye gitmişti
        Markete silahlı saldırı! Ekmek vermeye gitmişti
        Orhan Baba çaldı, Tarkan söyledi
        Orhan Baba çaldı, Tarkan söyledi
        Nev'in ağabeyinden iddialara yanıt
        Nev'in ağabeyinden iddialara yanıt
        Sokağın ortasında kadın erkeği darp etti
        Sokağın ortasında kadın erkeği darp etti
        İspanya'da hakemler için tarihi karar!
        İspanya'da hakemler için tarihi karar!
        Türkiye yeniden yağışlı sistemin etkisine giriyor!
        Türkiye yeniden yağışlı sistemin etkisine giriyor!
        Dolandırıcılar WhatsApp'ı hedef alıyor
        Dolandırıcılar WhatsApp'ı hedef alıyor
        İddia: ABD, Körfez'e tarihi verdi; 4 Kasım
        İddia: ABD, Körfez'e tarihi verdi; 4 Kasım
        Emeklilikte son 7 yıl kuralı
        Emeklilikte son 7 yıl kuralı

        Benzer Haberler

        Zara'da Köylere Hizmet Götürme Birliği meclis toplantısı yapıldı
        Zara'da Köylere Hizmet Götürme Birliği meclis toplantısı yapıldı
        Yabancı öğrenciler ilk kez kangal gördü, hayranlığını gizleyemedi
        Yabancı öğrenciler ilk kez kangal gördü, hayranlığını gizleyemedi
        Sivasspor, yarın ligde Boluspor'u konuk edecek
        Sivasspor, yarın ligde Boluspor'u konuk edecek
        Çağdaş Çavuş: "Bu takımı istenen yere taşıyacağız"
        Çağdaş Çavuş: "Bu takımı istenen yere taşıyacağız"
        Sivasspor'un yeni teknik direktörü Çağdaş Çavuş, takıma güveniyor:
        Sivasspor'un yeni teknik direktörü Çağdaş Çavuş, takıma güveniyor:
        Ulaş Kaymakamı Avcı, köy ziyaretlerine devam ediyor
        Ulaş Kaymakamı Avcı, köy ziyaretlerine devam ediyor