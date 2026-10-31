Kızılırmak kıyısında Sokak Lezzetleri binasının temeli atıldı

Sivas’ta Kızılırmak Projesi’nin 1. etabında yaklaşık 200 metre uzunluğunda ve 24 dükkândan oluşacak Sokak Lezzetleri binasının temeli düzenlenen törenle atıldı.

Sivas Belediyesi tarafından Kızılırmak kıyısında hayata geçirilen Kızılırmak Projesi’nde çalışmalar devam ediyor. Projenin 1. etabında yer alan ve yöresel lezzetlerden farklı yiyecek seçeneklerine kadar birçok ürünü tek noktada buluşturması planlanan Sokak Lezzetleri binasının temeli atıldı. Temel atma törenine Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, Vali Yardımcısı İlhami Doğan, il protokolü, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Programda Ticaret Borsası Başkanı Hayrullah Karakaya, Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Hakan Demirgil ile Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Zeki Özdemir birer konuşma yaptı. Konuşmacılar, Kızılırmak Projesi’nin Sivas’a sağlayacağı katkılara değinerek, projede emeği geçenlere teşekkür etti.

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"24 dükkânda farklı lezzetler yer alacak"

Sivas Belediye Başkanı Uzun, Sokak Lezzetleri alanının Sivas için hazırlanan Turizm Master Planı kapsamında ortaya çıkan önerilerden biri olduğunu belirterek, "Bu doğrultuda yaklaşık 200 metre uzunluğunda ve 24 dükkândan oluşan Sokak Lezzetleri binasının temelini atmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Burası aileleriyle birlikte zaman geçirmek isteyen hemşehrilerimizin yanı sıra üniversite öğrencileri ve şehir dışından gelen turistler için önemli bir uğrak noktası olacak. Kokoreçten tosta, hamburgerden gözlemeye, yöresel yemeklerimize ve kestaneciye kadar pek çok lezzeti burada ziyaretçilerimizle buluşturacağız. Bu projeyle hem bu işi yapan hemşehrilerimize alan oluşturacak hem de yetenekli ve beceri sahibi girişimcilerimize mekân kazandırarak, bu faaliyetleri denetim ve kontrol altında tutacağız" dedi.

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"İlk etabı 2027 Haziran’da açmayı planlıyoruz"

Kızılırmak Projesi’nin uzun yıllardır gündemde olduğunu ifade eden Uzun, "Yaklaşık 20 yıl önce şehrimizde Valilik yapan Hasan Can Polat ile bu projeyi konuştuk ve kendisi o dönemde bu projeyi yapmak istediğini söylemişti. Bugün bu hayalin gerçekleşmesinden büyük mutluluk duyduğunu ifade etti. Sivas’ta çok güzel bir atasözü vardır: ‘Kızılırmak akar, Sivaslılar bakar.’ Artık bu durum tarihe karışıyor" diye konuştu.

Projenin 1. etabındaki çalışmalara ilişkin bilgi veren Uzun, "Kızılırmak Projesi 1. Etap kapsamında 65 bin metrekarelik alanda yel değirmeni, saat kulesi, Osmanlı sebilinin yanı sıra 35 meşhur ismin yaşatılacağı Meşhurlar Parkı, yürüyüş ve bisiklet yolları, koşu alanları, dron futbolu sahası, Fadlum KafeRestoran ve Cyber Kafe gibi teknoloji odaklı mekânlar yer alıyor. Sivas’ın yöresel lezzetlerinin tadılabileceği bu 1. etap alanımızı inşallah gelecek sene mayıs sonu veya haziran başı gibi tamamlamayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

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"Tarihi Eğri Köprü aydınlatılacak"

Projede tarihi Eğri Köprü’ye ayrı önem verdiklerini belirten Uzun, köprünün aydınlatma projesinin tamamlandığını ve Karayolları ile protokol imzalandığını söyledi. Uzun, "Projeyi kendilerine teslim ettik. Şu an Anıtlar Kurulu'na başvurularını yaparak onay alacaklar ve protokol kurallarına göre yapımı belediyemiz tarafından gerçekleştirilecek. İnşallah burasını da tamamladığımızda tarihi Eğri Köprü'yü ön plana çıkararak, tam bir turizm mekânına dönüştürmüş olacağız" dedi.

"255 bin metrekarelik alanda çalışma"

Kızılırmak’ın karşı kıyısındaki yaklaşık 255 bin metrekarelik alanda da çalışmaların sürdüğünü ifade eden Uzun, 70 milyon TL’lik dolgu ihalesi gerçekleştirildiğini belirtti. Uzun, "Orada bulunan bir yeri 30 bin metrekarelik göl alanına dönüştürdük; zemin iyileştirme çalışmalarına başladık. Gelecek sene oraya da Bismillah deyip başlayacağız ve hedefimiz 20272028 yıllarında 2. etabı da bitirmek. Burayı bitirdiğimizde yemeiçme mekânlarından yürüyüş ve bisiklet yollarına, gölde zaman geçirilecek alanlardan kayıkhaneye, müze alanlarından eğitim alanlarına, konser alanından kuş vadisine ve endemik bitki seralarına kadar burayı tam anlamıyla bir yaşam alanına dönüştürmüş olacağız" diye konuştu.

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Projenin turizm açısından da önem taşıdığını ifade eden Uzun, "Burada bir park yapmıyoruz; burası şehrimiz dışından gelen turistlerin ilk uğrak noktalarından biri olacak. Eskişehir Porsuk projesiyle nasıl bir dönüşüm yaşadıysa, Sivas da Kızılırmak Projesi'yle büyük bir dönüşüm ve değişim yaşayacak. Bu projenin hazırlanmasında emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu projeye bir yıl uğraştık ve resmen ilmek ilmek dokuduk. Rabbim 2. etap, 3. etap ve Mısmılırmak'ın olduğu 4. etabı da tamamlamayı nasip etsin" dedi.

Vali Yardımcısı İlhami Doğan ise sokak lezzetlerinin her coğrafyada var olan bir kültür olduğunu belirterek, Turizm Master Planı çerçevesinde hayata geçirilen projede emeği geçenlere teşekkür etti. Yapılan duanın ardından protokol üyeleri tarafından binanın temeli atıldı.