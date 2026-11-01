Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri 3 bin adet sumak fidanı toprakla buluştu

        3 bin adet sumak fidanı toprakla buluştu

        Sivas'ın Gürün ilçesinde ağaçlandırma çalışmaları çerçevesinde 3 bin adet sumak fidanı toprakla buluşturuldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.11.2026 - 12:09 Güncelleme:
        3 bin adet sumak fidanı toprakla buluştu

        Sivas’ın Gürün ilçesinde ağaçlandırma çalışmaları çerçevesinde 3 bin adet sumak fidanı toprakla buluşturuldu.

        Sivas Valiliği İl Özel İdaresi Buriciye A.Ş. bünyesinde Gürün ilçesi Suçatı Hacılar Mahallesinde oluşturulan badem bahçesinde, Gürün Kaymakamlığı himayesinde yaklaşık 3 bin adet sumak fidanının dikimi gerçekleştirildi. Doğaya, çevreye ve gelecek nesillere katkı sunması hedeflenen etkinlikte, fidanlar toprakla buluşturularak ilçenin yeşil dokusuna katkı sağlandı.

        Etkinlikte hem ilçe doğasının güzelleşmesi hem de gelecek nesillere örnek bir etkinlik olması amaçlandı. Çocuk ve gençlerin fidan dikimi etkinliğine olan ilgisini dikkatleri çekti.

        REKLAM

        Fidan dikim etkinliğine Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, Gürün Kaymakamı Selami Alper Özkan, Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi, il protokolü, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        “100 İl 1000 İlçe Projesi” açıklaması
        “100 İl 1000 İlçe Projesi” açıklaması
        İstanbul Maratonu'nda rekor süre!
        İstanbul Maratonu'nda rekor süre!
        'Klima çarptı' dedi, doktora gitmek istemedi! Evinin önünde yaşamını yitirdi!
        'Klima çarptı' dedi, doktora gitmek istemedi! Evinin önünde yaşamını yitirdi!
        SPK'da yeni dönem: Yeni yönetimdeki isimler kimler?
        SPK'da yeni dönem: Yeni yönetimdeki isimler kimler?
        Sosyal medyada yeni dönem başladı!
        Sosyal medyada yeni dönem başladı!
        Kuyudan çıkan cesedin 60 yıllık sırrı!
        Kuyudan çıkan cesedin 60 yıllık sırrı!
        Antalya-Alanya arası 36 dakikaya düşüyor
        Antalya-Alanya arası 36 dakikaya düşüyor
        "Daha 10. haftada havlu attı"
        "Daha 10. haftada havlu attı"
        FBI'dan 6,3 milyar dolarlık kripto vurgununa ilişkin kritik mesaj
        FBI'dan 6,3 milyar dolarlık kripto vurgununa ilişkin kritik mesaj
        ABD ara seçimlerine geri sayım
        ABD ara seçimlerine geri sayım
        Trabzonspor ligde 5'te 5 peşinde!
        Trabzonspor ligde 5'te 5 peşinde!
        Darüşşafaka'dan YKS'de ilk 1000'e! Başarıda kardeş bandı stratejisi
        Darüşşafaka'dan YKS'de ilk 1000'e! Başarıda kardeş bandı stratejisi
        İsrail basını: Ordu İran'a yeni saldırı hazırlıklarını tamamladı
        İsrail basını: Ordu İran'a yeni saldırı hazırlıklarını tamamladı
        Beşiktaş zirve takibini sürdürmek istiyor
        Beşiktaş zirve takibini sürdürmek istiyor
        Tarihî kırılma yaşanıyor
        Tarihî kırılma yaşanıyor
        Trump'tan Bolsonaro'ya süresiz izin
        Trump'tan Bolsonaro'ya süresiz izin
        Engelli oğluyla duygusal anlar
        Engelli oğluyla duygusal anlar
        Baharat olduklarına inanamayacaksınız!
        Baharat olduklarına inanamayacaksınız!
        Almanya'nın birçok kentinde gençlerden protesto
        Almanya'nın birçok kentinde gençlerden protesto
        "Mutlu bir yuva önceliğimdi"
        "Mutlu bir yuva önceliğimdi"

        Benzer Haberler

        Sivas'ın barajlarında yüz güldüren tablo
        Sivas'ın barajlarında yüz güldüren tablo
        Doğanın özgür koşucuları görüntülendi
        Doğanın özgür koşucuları görüntülendi
        27 yaşında ölen arkadaşına vedası yürekleri burktu
        27 yaşında ölen arkadaşına vedası yürekleri burktu
        Kızılırmak kıyısında Sokak Lezzetleri binasının temeli atıldı
        Kızılırmak kıyısında Sokak Lezzetleri binasının temeli atıldı
        Sivasspor, Boluspor maçının hazırlıklarını tamamladı
        Sivasspor, Boluspor maçının hazırlıklarını tamamladı
        Zara'da Köylere Hizmet Götürme Birliği meclis toplantısı yapıldı
        Zara'da Köylere Hizmet Götürme Birliği meclis toplantısı yapıldı