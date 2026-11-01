Sivas'ta evde gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada 3 kişi yaralandı
Sivas'ın Suşehri ilçesinde bir evde gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada 3 kişi yaralandı.
Sivas'ın Suşehri ilçesinde bir evde gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada 3 kişi yaralandı.
Taşköprü Mahallesi Kısa Sokak’taki iki katlı bir binada doğal gaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Patlamada, evde bulunan Miray Ö, Şahinder Ö. ve Hava D. yaralandı.
Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Suşehri Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Patlama nedeniyle evde hasar meydana gelirken, ekipler inceleme başlattı.
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