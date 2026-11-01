Trendyol 1. Lig: Sivasspor: 1 - Boluspor: 2

14. dakikada Salih'in sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda kale önünde bulunan Mohammed, sağ ayağının içiyle vuruşunu yaptı. Direkten dönen topu takip eden Cihat ağlara gönderdi. 12

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.