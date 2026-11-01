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        Trendyol 1. Lig: Sivasspor: 1 - Boluspor: 2

        Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Sivasspor, evinde Boluspor'a 21 mağlup oldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.11.2026 - 15:38 Güncelleme:
        Trendyol 1. Lig: Sivasspor: 1 - Boluspor: 2

        Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Sivasspor, evinde Boluspor'a 21 mağlup oldu.

        Maçtan dakikalar

        3. dakikada sağ kanattan kullanılan serbest vuruşta Zeki'nin ceza sahasına yaptığı ortada Alptekin'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 01

        11. dakikada Sivasspor yarı sahasında topla buluşan Zeki, rakibi Mohammed'den sıyrıldıktan sonra ceza sahasının solundan uzak köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 02

        14. dakikada Salih'in sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda kale önünde bulunan Mohammed, sağ ayağının içiyle vuruşunu yaptı. Direkten dönen topu takip eden Cihat ağlara gönderdi. 12

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        Hakemler: Süleyman Bahadır, Muhammet Ali Doğan, Oğuzhan Kocaçoban

        Sivasspor: Arda Erdursun, Mert Çelik, Murat Paluli, Charisis, Rey Manaj, Burak Kapacak (Kerem Atakan Kesgin dk. 79), Musah Mohammed, Yusuf Cihat Çelik (Oğuzhan Aksoy dk. 72), Mehmet Feyzi Yıldırım (Uğur Çiftçi dk. 46), Valon Ethemi (Ceesay dk. 79), Salih Kavrazlı (Turan Tuzlacık dk. 46)

        Yedekler: Göktuğ Bakırbaş, Emre Gökay, Eymen Yurdcu, Yusuf Çağlar Kefkir, Yılmaz Cin

        Teknik Direktör: Çağdaş Çavuş

        Boluspor: Tafas, Furkan Metin, Rodrigues, Gonzalez (Ege Özkayımoğlu dk. 65), Furkan Emin Kaçmaz (Nurettin Korkmaz dk. 65), Mustafa Alptekin Çaylı (Fernando Rodrigues dk. 80), Muhammed Mert (Tolunay Artuç dk. 46), Muhammet Zeki Dursun, Bartu Göçmen, Canberk Ömer Özdemir, Bertu Alican Özyürek (Lopez dk. 81)

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        Yedekler: Muhammet Özkan, Abdulsamet Kırım, Arda Tuğra Saygı, Ali Uğurhan Uğurlu, Elvin Yunuszade

        Teknik Sorumlu: Münir Yıldırım

        Goller: Mustafa Alptekin Çaylı (dk. 3), Muhammet Zeki Dursun (dk. 11) (Boluspor), Yusuf Cihat Çelik (dk. 14) (Sivasspor)

        Sarı kartlar: Mert Çelik, Musah Mohammed (Sivasspor), Furkan Emin Kaçmaz, Cuesta (Boluspor),

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