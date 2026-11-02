Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri Su seviyesi yükselen Pusat-Özen Barajı'nın etrafı sonbahar renklerine büründü

        Su seviyesi yükselen Pusat-Özen Barajı'nın etrafı sonbahar renklerine büründü

        Sivas'ın Hafik ilçesinde yer alan ve son yağışlarla birlikte su seviyesi önemli ölçüde artan Pusat-Özen Barajı'nın etrafında sonbahar renkleri hakim oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2026 - 09:31 Güncelleme:
        Su seviyesi yükselen Pusat-Özen Barajı'nın etrafı sonbahar renklerine büründü

        Sivas'ın Hafik ilçesinde yer alan ve son yağışlarla birlikte su seviyesi önemli ölçüde artan Pusat-Özen Barajı'nın etrafında sonbahar renkleri hakim oldu.

        Pusat Deresi ve Madenköy Çayı üzerine sulama amaçlı kurulan ve 2008 yılında su tutmaya başlayan, geçen yıllarda yaşanan kuraklık, yoğun tarımsal sulama ve kent merkezinin içme suyunu karşılayan 4 Eylül Barajı’na yapılan takviyeler nedeniyle su seviyesi önemli ölçüde düşen baraj, sonbahar yağışlarıyla yeniden doluluk seviyelerine ulaştı.

        Barajın etrafındaki ağaçların yaprakları da sonbaharda yeşil, sarı ve kahverengi tonlarına büründü.

        Baraj içerisindeki kuru ağaç dalları ve minare kalıntısı, göç yolundaki ve bölgede yaşayan karabatak kuşlarına ev sahipliği yapıyor.

        REKLAM

        Son yıllarda barajda daha fazla görülen karabataklar, su içindeki tüneme alanlarında avlanma ve dinlenme anlarıyla doğa gözlemcilerinin ilgisini çekiyor.

        Baraj havzası, sonbaharın tonları ile su kuşlarının hareketliliğini bir arada barındırıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Güney Kore ile iş birliği vurgusu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Güney Kore ile iş birliği vurgusu
        Kamyon evleri yıktı! Dehşete düşüren kazada acı haber!
        Kamyon evleri yıktı! Dehşete düşüren kazada acı haber!
        Mersin-Gaziantep arası 2 saat 15 dakikaya düşecek
        Mersin-Gaziantep arası 2 saat 15 dakikaya düşecek
        ABD'de ara seçim heyecanı
        ABD'de ara seçim heyecanı
        Fenerbahçe'de Conceiçao sesleri: İstanbul'a davet edildi!
        Fenerbahçe'de Conceiçao sesleri: İstanbul'a davet edildi!
        53 gün geride kaldı... Büşra bebekten bir iz yok!
        53 gün geride kaldı... Büşra bebekten bir iz yok!
        ABD'de Türk 'girişimciye' 25 ay hapis cezası
        ABD'de Türk 'girişimciye' 25 ay hapis cezası
        Eski eşi 15 kez bıçakladı! Cansız bedeni, çalıştığı hastanenin morguna kaldırıldı!
        Eski eşi 15 kez bıçakladı! Cansız bedeni, çalıştığı hastanenin morguna kaldırıldı!
        Bakanlıktan 'yurt dışından alışverişte 430 euro' açıklaması
        Bakanlıktan 'yurt dışından alışverişte 430 euro' açıklaması
        Böyle arkadaş olmaz olsun! Anahtarı kopyaladılar
        Böyle arkadaş olmaz olsun! Anahtarı kopyaladılar
        'Daltonlar'dan Fenerbahçe tribün liderine suikast girişimi
        'Daltonlar'dan Fenerbahçe tribün liderine suikast girişimi
        DEM Parti'den "Kent uzlaşısı" açıklaması!
        DEM Parti'den "Kent uzlaşısı" açıklaması!
        Murat Kurum'dan Tarkan'a teşekkür
        Murat Kurum'dan Tarkan'a teşekkür
        Hareketsizliğe karşı tesadüfi egzersiz önerisi
        Hareketsizliğe karşı tesadüfi egzersiz önerisi
        "Sıkıntılara çözüm olamadı"
        "Sıkıntılara çözüm olamadı"
        Esnaf tehditle haraç isteyen saldırganı vurdu
        Esnaf tehditle haraç isteyen saldırganı vurdu
        Etiler çıkışı hızlı kaçamak
        Etiler çıkışı hızlı kaçamak
        Metin Hara: Bu sözler bana ait değil
        Metin Hara: Bu sözler bana ait değil
        VW Türkiye'de hangi modelleri üretebilir?
        VW Türkiye'de hangi modelleri üretebilir?
        Kimi Antonelli dünya şampiyonu!
        Kimi Antonelli dünya şampiyonu!

        Benzer Haberler

        Sivas Belediyesi yeni üniversite hastanesi için yol açıyor
        Sivas Belediyesi yeni üniversite hastanesi için yol açıyor
        Ölen arkadaşına vedasıyla gündem olan Kadir: O ailemizin ikinci çocuğuydu
        Ölen arkadaşına vedasıyla gündem olan Kadir: O ailemizin ikinci çocuğuydu
        Ocaktan sızan gaz patlamaya neden oldu, 3 kişi yaralandı
        Ocaktan sızan gaz patlamaya neden oldu, 3 kişi yaralandı
        Münir Yıldırım: "3 puana ihtiyacımız vardı"
        Münir Yıldırım: "3 puana ihtiyacımız vardı"
        Sivasspor-Boluspor maçının ardından
        Sivasspor-Boluspor maçının ardından
        Çağdaş Çavuş: "Bu takımı ayağa kaldıracağız"
        Çağdaş Çavuş: "Bu takımı ayağa kaldıracağız"