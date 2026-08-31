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        Sivas Kongresi'nin 107. yıl dönümü etkinliklerle kutlanacak

        Cumhuriyetin temellerinin atıldığı Sivas Kongresi'nin 107. yıl dönümü kentte çeşitli etkinliklerle kutlanacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2026 - 16:17 Güncelleme:
        Sivas Kongresi'nin 107. yıl dönümü etkinliklerle kutlanacak

        Cumhuriyetin temellerinin atıldığı Sivas Kongresi'nin 107. yıl dönümü kentte çeşitli etkinliklerle kutlanacak.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Milli Mücadele döneminde önemli kararlara ev sahipliği yapan Sivas, 4 Eylül Sivas Kongresi'nin 107. yıl dönümünde çok sayıda etkinliğe ev sahipliği yapacak.

        Sivas Valiliği ve Sivas Belediyesi öncülüğünde, paydaş kurumların katkılarıyla hazırlanan kutlama programları kapsamında konserlerden halk oyunlarına, spor organizasyonlarından temsili canlandırmalara kadar birçok etkinlik gerçekleştirilecek.

        Kutlama etkinlikleri, yarın Cumhuriyet Meydanı'nda 1058 kişinin katılımıyla Sivas Ağırlama Halayı gösterisiyle başlayacak.

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        Atatürk ve Kongre Müzesi etkinlik alanında açılış programı yapılacak ve geleneksel Aşıklar Bayramı ve halk dansları gösterisi düzenlenecek.

        Sivas Kongresi'ne destek veren delegelerin kabirleri 2 Eylül Çarşamba günü ziyaret edilecek, Atatürk'ün Sivas'a gelişinin temsili canlandırması gerçekleştirilecek.

        Program, geleneksel Aşıklar Bayramı ve halk dansları gösterisiyle devam edecek.

        Atatürk ve Kongre Müzesi etkinlik alanında halk oyunları gösterisi 3 Eylül Perşembe günü yapılacak, "Selçuklu'dan Cumhuriyet'e Milli İrade" temalı kıyafet defilesi ile Misak-ı Milli Halısı kesim töreni gerçekleştirilecek.

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        Sivas Kongresi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla 4 Eylül Cuma günü resmi programlar düzenlenecek.

        Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayacak kutlamalar kapsamında, Atatürk ve Kongre Müzesi'nde Sivas Kongresi'nin temsili canlandırması yapılacak, helikopter gösterisi sunulacak.

        Meydan Camisi'nde mevlid-i şerif programı düzenlenecek ve Sivas 10. Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarı'nın açılışı yapılacak.

        Akşam ise Sivas Tren Garı'ndan Cumhuriyet Meydanı'na kortej yürüyüşü düzenlenecek, Atatürk ve Kongre Müzesi etkinlik alanında mehteran takımı ve halk oyunları gösterileri yapılacak.

        Kutlamalar kapsamında her akşam konser programları gerçekleştirilecek.

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        4 Eylül Sivas Kongresi'nin 107. yıl dönümü etkinlikleri 5 Eylül Cumartesi günü Muhsin Yazıcıoğlu Karakucak Türkiye Şampiyonası'yla sona erecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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