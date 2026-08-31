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        Sivas'ta jandarma ekipleri KADES'i tanıttı

        Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Zara ilçesinde Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirme çalışması yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2026 - 14:39 Güncelleme:
        Sivas'ta jandarma ekipleri KADES'i tanıttı

        Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Zara ilçesinde Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirme çalışması yaptı.

        İlçeye bağı Korkut köyüne giden ekipler, kadınlara yönelik şiddetle mücadele konusunda bilgi verdi ve KADES uygulamasını anlattı.

        Vatandaşlara broşür dağıtan jandarma ekipleri, uygulamanın kullanımı hakkında da bilgi verdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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