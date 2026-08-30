Sivas'ta devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı
Sivas'ın İmranlı ilçesinde kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Giriş: 30.08.2026 - 15:55 Güncelleme:
Sivas'ın İmranlı ilçesinde kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
A.A. idaresindeki 44 HN 844 plakalı kamyonet, Sivas-Erzincan kara yolunun Kuzköy mevkisinde şarampole devrildi.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, İmranlı Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
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