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        Büyük Zafer'in 104. yılı Ulaş ve Zara ilçelerinde törenlerle kutlandı

        Sivas'ın Ulaş ve Zara ilçelerinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yılı dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2026 - 16:00 Güncelleme:
        Büyük Zafer'in 104. yılı Ulaş ve Zara ilçelerinde törenlerle kutlandı

        Sivas'ın Ulaş ve Zara ilçelerinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yılı dolayısıyla tören düzenlendi.

        Ulaş Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen programda, Kaymakam Veli Avcı ve Belediye Başkanı Turan İlbey, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

        Jandarma Astsubay Üstçavuş Mustafa Yücel, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

        Daha sonra kaymakamlık makamında Avcı ve İlbey tebrikleri kabul etti.

        Törene, ilçe protokolü, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

        - Zara

        Zara Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende, İlçe Kaymakamı Malik Çalışır ile Belediye Başkanı Fatih Çelik, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

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        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı.

        Kaymakam Çalışır, Belediye Başkanı Çelik'le birlikte kaymakamlık makamında tebrikleri kabul etti.

        Törene, ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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