Büyük Zafer'in 104. yılı Ulaş ve Zara ilçelerinde törenlerle kutlandı

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı.

Daha sonra kaymakamlık makamında Avcı ve İlbey tebrikleri kabul etti.

Jandarma Astsubay Üstçavuş Mustafa Yücel, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Sivas'ın Ulaş ve Zara ilçelerinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yılı dolayısıyla tören düzenlendi.

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