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        Sivas Valisi Şimşek merkez stajına katılacak kaymakamlarla bir araya geldi

        Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, İçişleri Bakanlığı Merkez Stajı kapsamında görev yerlerinden ayrılan kaymakamları makamında kabul etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2026 - 15:09 Güncelleme:
        Sivas Valisi Şimşek merkez stajına katılacak kaymakamlarla bir araya geldi

        Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, İçişleri Bakanlığı Merkez Stajı kapsamında görev yerlerinden ayrılan kaymakamları makamında kabul etti.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, kabulde Akıncılar Kaymakamı Mürüvvet Yücel, Altınyayla Kaymakamı Mustafa Büyükuçar, Doğanşar Kaymakamı Muhammed Yavuz, İmranlı Kaymakamı Fatma Bayalan, Koyulhisar Kaymakamı Muhammed Hasan Kukuş ve Ulaş Kaymakamı Esad Mücahid Eskimez hazır bulundu.

        Şimşek, kaymakamlarla bir süre sohbet ederek Sivas'ta yürüttükleri çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

        Görev süreleri boyunca ilçelere sundukları hizmetlerden dolayı kaymakamlara teşekkür eden Şimşek, kamu hizmetindeki gayretlerinden dolayı memnuniyetini ifade etti.


        Vali Şimşek, merkez staj sürecinin kaymakamlar için önemli bir tecrübe olacağını belirterek, başarılar diledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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