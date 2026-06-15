Ulaş'ta ana sınıfı öğrencileri yıl sonu programı düzenledi

Sivas'ın Ulaş ilçesinde ana sınıfı öğrencileri yıl sonu programı gerçekleştirdi.



Baharözü Köyü Ortaokulu bahçesinde Ersin Yıldız Anasınıfı öğrencileri tarafından düzenlenen etkinlikte öğrenciler, öğretmenleri Esma Altunışık Özkan koordinesinde çeşitli gösteriler sundu.



Halk oyunları ve dans gösterilerinin ardından öğrenciler, velilerin de katılımıyla düzenlenen yarışmalarda eğlenme fırsatı buldu.



Programda öğrencilerin yıl boyunca kazandığı beceriler sergilendi.



Okul Müdürü Halil Kayhan, programın hazırlanmasında emeği geçen öğretmen Esma Altunışık Özkan'a ve destek veren öğrenciler ile velilere teşekkür etti.



