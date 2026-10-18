Sivasspor beraberliğe "abone" oldu
Trendyol 1. Lig'de çıktığı 11 maçta rakipleriyle 7 kez yenişemeyen Ekenler Beton Sivasspor, beraberliğe "abone" oldu.
Trendyol 1. Lig'de çıktığı 11 maçta rakipleriyle 7 kez yenişemeyen Ekenler Beton Sivasspor, beraberliğe "abone" oldu.
Kırmızı-beyazlılar, geride kalan haftalarda Turka Esenler Erokspor ile golsüz, Manisa FK ve Mardin 1969 ile 2-2, Muğlaspor, Keçtaş Ankara Keçiörengücü, Bandırmaspor ve SMS Grup Sarıyer ile 1-1 berabere kaldı.
Sivas temsilcisi, ligde 11 haftalık periyotta 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 7 beraberlikle 13 puan topladı.
Bu periyotta 15 kez rakip fileleri sarsan kırmızı-beyazlılar, kalesinde ise 14 gole engel olamadı.
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