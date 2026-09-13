Sivasspor Kulübü Başkanı Özçoban'dan "VAR" değerlendirmesi:

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ekenler Beton Sivasspor'un kulüp başkanı Burak Özçoban, "VAR'daki hakem ne izliyor, maç mı izliyor? film mi izliyor? Bunun bir açıklamasının yapılması lazım bize." dedi.

Sivasspor'un Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında sahasında Muğlaspor ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmanın ardından 4 Eylül Stadyumu önünde gazetecilere açıklama yapan Özçoban, maçın berabere bitmesinden dolayı üzgün olduklarını söyledi.

Özçoban, 15 aydır kulüpte başkanlık görevi yaptığını anımsatarak "İlk defa böyle bir maçtan sonra konuşma gereği hissettim. Geçen sene olmayan penaltıyı veren hakemi atıyorlar bizim maçımıza, resmen maçı katlediyor." diye konuştu.

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VAR hakemlerini eleştiren Özçoban, şunları kaydetti:

"VAR'daki hakem ne izliyor, maç mı izliyor? Film mi izliyor? Bize bunun bir açıklamasının yapılması lazım. Adam bariz bir şekilde eliyle topu alıyor. Yediğimiz golde faul var, Manaj’ın golünde bir şey olmamasına rağmen oyunu durduruyor. Bizim federasyonla aramızı bozmaya çalışıyorlar, bozamayacaklar. Hakemlerin arasındaki kulisler hiç bitmiyor. Gerçekten biz hakkımızı arayacağız, bunları da açıklayacağız. Görüntülerle birlikte yazılı açıklama da yapacağız. Kimse Sivasspor ile oynayamaz, kimse Sivasspor’un hakkını yiyemez. Bunu buradan açık ve net bir şekilde söylüyoruz. Bütün hakkımızı arayacağız. Artık Türk futbolunun bu hakemlerden temizlenmesi lazım. Kulüplere yazık bütün takımlarımız emek veriyor. Aşağıda işi bitiriyorlar çıkıyorlar maçlarda saçma sapan kararlar veriyorlar. Biz Sivasspor olarak hakkımızı arayacağız. Gerekli bütün mecralara gerekli bütün itirazları yapacağız bu böyle bilinsin. Kimse Sivasspor’dan büyük değildir. Taraftarımızdan da evimizdeki beraberlik için özür diliyorum."