Sivasspor'da Vanspor maçının hazırlıkları başladı

Ligde dün oynanan Boluspor maçında süre alan oyuncular ise yenilenme antrenmanı yaptı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre teknik direktör Çağdaş Çavuş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Isınmanın ardından pas çalışmaları yapan futbolcular, antrenmanın devamında taktik organizasyonlar gerçekleştirdi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.