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        Sivasspor'da Vanspor maçının hazırlıkları başladı

        Ekenler Beton Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında deplasmanda Artı Değer Vanspor FK ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2026 - 14:10 Güncelleme:
        Sivasspor'da Vanspor maçının hazırlıkları başladı

        Ekenler Beton Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında deplasmanda Artı Değer Vanspor FK ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

        Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre teknik direktör Çağdaş Çavuş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Isınmanın ardından pas çalışmaları yapan futbolcular, antrenmanın devamında taktik organizasyonlar gerçekleştirdi.

        Ligde dün oynanan Boluspor maçında süre alan oyuncular ise yenilenme antrenmanı yaptı.

        Ekenler Beton Sivasspor ile Artı Değer Vanspor FK, 7 Kasım Cumartesi günü saat 13.30'da Spor Toto Akhisar Stadı'nda karşılaşacak.

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