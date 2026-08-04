Sivasspor'dan Emirhan Başyiğit'e veda mesajı
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ekenler Beton Sivasspor, Bursaspor'a transfer olan Emirhan Başyiğit'e veda mesajı yayımladı.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ekenler Beton Sivasspor, Bursaspor'a transfer olan Emirhan Başyiğit'e veda mesajı yayımladı.
Kırmızı-beyazlı kulübün yazılı açıklamasında, "Teşekkürler Emirhan Başyiğit. Altyapımızdan yetişerek profesyonel futbol takımımıza kadar yükselen futbolcumuz Emirhan Başyiğit ile yollarımız ayrılmıştır. Kırmızı-beyazlı forma altında göstermiş olduğu emek ve mücadele için Emirhan Başyiğit'e teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
Sivasspor altyapısından yetişen 21 yaşındaki stoper Emirhan Başyiğit, 2 sezonda toplam 44 maça çıktı. 35 kez ilk 11'de görev alan Başyiğit, 3 kez gol sevinci yaşadı.
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