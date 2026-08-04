Sivasspor'dan Emirhan Başyiğit'e veda mesajı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ekenler Beton Sivasspor, Bursaspor'a transfer olan Emirhan Başyiğit'e veda mesajı yayımladı.



Kırmızı-beyazlı kulübün yazılı açıklamasında, "Teşekkürler Emirhan Başyiğit. Altyapımızdan yetişerek profesyonel futbol takımımıza kadar yükselen futbolcumuz Emirhan Başyiğit ile yollarımız ayrılmıştır. Kırmızı-beyazlı forma altında göstermiş olduğu emek ve mücadele için Emirhan Başyiğit'e teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.



Sivasspor altyapısından yetişen 21 yaşındaki stoper Emirhan Başyiğit, 2 sezonda toplam 44 maça çıktı. 35 kez ilk 11'de görev alan Başyiğit, 3 kez gol sevinci yaşadı.

