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        Sivasspor'dan Emirhan Başyiğit'e veda mesajı

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ekenler Beton Sivasspor, Bursaspor'a transfer olan Emirhan Başyiğit'e veda mesajı yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2026 - 10:18 Güncelleme:
        Sivasspor'dan Emirhan Başyiğit'e veda mesajı

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ekenler Beton Sivasspor, Bursaspor'a transfer olan Emirhan Başyiğit'e veda mesajı yayımladı.

        Kırmızı-beyazlı kulübün yazılı açıklamasında, "Teşekkürler Emirhan Başyiğit. Altyapımızdan yetişerek profesyonel futbol takımımıza kadar yükselen futbolcumuz Emirhan Başyiğit ile yollarımız ayrılmıştır. Kırmızı-beyazlı forma altında göstermiş olduğu emek ve mücadele için Emirhan Başyiğit'e teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

        Sivasspor altyapısından yetişen 21 yaşındaki stoper Emirhan Başyiğit, 2 sezonda toplam 44 maça çıktı. 35 kez ilk 11'de görev alan Başyiğit, 3 kez gol sevinci yaşadı.

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