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        Sivas'ta 4 Eylül Ortaokulu'nda yıl sonu programı düzenlendi

        Sivas'ta 4 Eylül Ortaokulu öğrencileri tarafından "Ezgiden Şiire, Sahneden Gönüllere" temalı yıl sonu programı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2026 - 10:17 Güncelleme:
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        Sivas'ta 4 Eylül Ortaokulu'nda yıl sonu programı düzenlendi

        Sivas'ta 4 Eylül Ortaokulu öğrencileri tarafından "Ezgiden Şiire, Sahneden Gönüllere" temalı yıl sonu programı gerçekleştirildi.


        Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Müzik öğretmeni Hülya Çepken ve Türkçe öğretmeni Hatice Göktaş, koordinesinde yapılan etkinlikte, öğrenciler şiirler okudu, zeybek oynadı, Sivas ve Anadolu'nun değişik yörelerine ait türküleri seslendirdi.

        Programa okul müdürleri, veliler ve öğrenciler katıldı.

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