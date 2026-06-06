Sivas'ta 4 Eylül Ortaokulu'nda yıl sonu programı düzenlendi
Sivas'ta 4 Eylül Ortaokulu öğrencileri tarafından "Ezgiden Şiire, Sahneden Gönüllere" temalı yıl sonu programı gerçekleştirildi.
Sivas'ta 4 Eylül Ortaokulu öğrencileri tarafından "Ezgiden Şiire, Sahneden Gönüllere" temalı yıl sonu programı gerçekleştirildi.
Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Müzik öğretmeni Hülya Çepken ve Türkçe öğretmeni Hatice Göktaş, koordinesinde yapılan etkinlikte, öğrenciler şiirler okudu, zeybek oynadı, Sivas ve Anadolu'nun değişik yörelerine ait türküleri seslendirdi.
Programa okul müdürleri, veliler ve öğrenciler katıldı.
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