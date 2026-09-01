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        Sivas'ta devrilen ATV'de 1 kişi öldü

        Sivas'ın Doğanşar ilçesinde devrilen ATV'deki 73 yaşındaki kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2026 - 16:09 Güncelleme:
        Sivas'ta devrilen ATV'de 1 kişi öldü

        Sivas'ın Doğanşar ilçesinde devrilen ATV'deki 73 yaşındaki kişi hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, Eyüp Çakmak yönetimindeki ATV, Tavza köyü mevkisinde devrildi.

        Köy muhtarı Mustafa Şahin ve çobanların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Çakmak'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

        Çakmak'ın cenazesi, otopsi işlemleri için Sivas'a gönderildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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