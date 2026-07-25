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        Sivas'ta devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan 4 kişi tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2026 - 09:31 Güncelleme:
        Sivas'ta devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan 4 kişi tedavi altına alındı.

        E.M.K. (21) idaresindeki 36 ABN 266 plakalı otomobil, Sivas-Kayseri kara yolu Çekem köyü yakınlarında devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada, sürücü ile araçtaki A.E.Y. (16), M.E.Y. (20) ve M.A. (45) yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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