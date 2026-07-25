Sivas'ta devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan 4 kişi tedavi altına alındı. E.M.K. (21) idaresindeki 36 ABN 266 plakalı otomobil, Sivas-Kayseri kara yolu Çekem köyü yakınlarında devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücü ile araçtaki A.E.Y. (16), M.E.Y. (20) ve M.A. (45) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

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