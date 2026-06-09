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        Sivas'ta devrilen traktörün sürücüsü yaralandı

        Sivas'ın Suşehri ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2026 - 14:36 Güncelleme:
        Sivas'ta devrilen traktörün sürücüsü yaralandı

        Sivas'ın Suşehri ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

        Abdulkerim Ağırman (65) yönetimindeki 58 SD 871 plakalı traktör, Bostancık köyünde arazide devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince Suşehri Devlet Hastanesine kaldırılan ve ilk müdahalesinin ardından Sivas'a sevk edilen Ağırman'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.






        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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