Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri Sivas'ta ilkokul öğrencilerinden çevre temizliği etkinliği

        Sivas'ta ilkokul öğrencilerinden çevre temizliği etkinliği

        Sivas Yavuz Selim İlkokulu 2. sınıf öğrencileri, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla çevre temizliği yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2026 - 17:35 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sivas'ta ilkokul öğrencilerinden çevre temizliği etkinliği

        Sivas Yavuz Selim İlkokulu 2. sınıf öğrencileri, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla çevre temizliği yaptı.

        Yavuz Selim İlkokulu 2/A öğrencileri, Yenişehir Mahallesi'nde çevre temizliği etkinliği yaparak, yere atılan çöpleri topladı.

        Okul müdürü Süleyman Öcalan, AA muhabirine, çevre bilincinin küçük yaşlarda kazanılmasının önemine değindi.


        Bu anlamlı etkinlikte öğrencilerin, yaşadıkları çevreyi korumanın herkesin sorumluluğu olduğuna dikkati çektiklerini belirten Öcalan, "Etkinliğin gerçekleştirilmesinde emeği geçen öğretmenlerimize ve duyarlılıklarıyla örnek olan öğrencilerimize teşekkür ediyor, çevreye karşı gösterdikleri bu sorumluluk bilincinin tüm toplumumuza örnek olmasını diliyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Katılım bankacılığında tarihi birleşme
        Katılım bankacılığında tarihi birleşme
        "F.Bahçe'yi R.Madrid'in üstüne çıkaracağız"
        "F.Bahçe'yi R.Madrid'in üstüne çıkaracağız"
        "Zelenskiy'le görüşmenin bir anlamı yok"
        "Zelenskiy'le görüşmenin bir anlamı yok"
        Italiano, Beşiktaş için İstanbul'da!
        Italiano, Beşiktaş için İstanbul'da!
        Ankara'yı sağanak vurdu! Bakanlık'tan 5 il için uyarı
        Ankara'yı sağanak vurdu! Bakanlık'tan 5 il için uyarı
        Bugün Ne Oldu? 5 Haziran 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 5 Haziran 2026 haberleri
        Korkunun faturası 15 milyon! “Gizli görevdesin” dolandırıcılığı!
        Korkunun faturası 15 milyon! “Gizli görevdesin” dolandırıcılığı!
        Galatasaray'a Jhon Duran önerisi!
        Galatasaray'a Jhon Duran önerisi!
        Emine Erdoğan 'Sıfır Atık Forumu'nda konuştu
        Emine Erdoğan 'Sıfır Atık Forumu'nda konuştu
        Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen CHP'den istifa etti
        Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen CHP'den istifa etti
        Kılıçdaroğlu'na grup toplantısı sorusu
        Kılıçdaroğlu'na grup toplantısı sorusu
        "Hoş geldin Şebo"
        "Hoş geldin Şebo"
        Maaş zamlarında 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Maaş zamlarında 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        MSB'den 'bedelli' uyarısı
        MSB'den 'bedelli' uyarısı
        Mayıs ayı enflasyonu açıklandı
        Mayıs ayı enflasyonu açıklandı
        İbrahim Tatlıses'ten açıklama
        İbrahim Tatlıses'ten açıklama
        İşte Dünya Kupası'nın en değerli 11'i
        İşte Dünya Kupası'nın en değerli 11'i
        Hollywood'u sarsan cinayet
        Hollywood'u sarsan cinayet
        TOKİ kampanyasında detaylar
        TOKİ kampanyasında detaylar
        A Milli Takım, Venezuela karşısında!
        A Milli Takım, Venezuela karşısında!

        Benzer Haberler

        Zara'da öğretmen Ayla Kara adına futbol turnuvası düzenlendi
        Zara'da öğretmen Ayla Kara adına futbol turnuvası düzenlendi
        Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum Projesi etkinliği
        Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum Projesi etkinliği
        İsmet Taşdemir'den dikkat çeken ayrılık açıklaması!
        İsmet Taşdemir'den dikkat çeken ayrılık açıklaması!
        Sivasspor'da İsmet Taşdemir ile yollar ayrıldı
        Sivasspor'da İsmet Taşdemir ile yollar ayrıldı
        Zara'da ÇEDES projesi kapsamında yıl sonu etkinlikleri gerçekleştirildi
        Zara'da ÇEDES projesi kapsamında yıl sonu etkinlikleri gerçekleştirildi
        Sivasspor, teknik direktör İsmet Taşdemir ile yollarını ayırdı
        Sivasspor, teknik direktör İsmet Taşdemir ile yollarını ayırdı