Sivas'ta, Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak için belediye tarafından hazırlanan projenin ilk etabı başladı.



Sivas Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Adem Uzun, proje alanında incelemede bulunarak ilk etabın yıl sonuna kadar tamamlanacağını müjdeledi.



Toplam 239 milyon lira ihale bedeline sahip projenin Sivas'ın çehresini değiştireceği ve şehre yeni bir soluk getireceğini belirten Uzun, "Şehrimizin 40 yıllık hayali, adeta kızılelması olan Kızılırmak Projemizin 1. etabına başladık. Şu an itibarıyla şantiyeler kuruldu ve arkadaşlarımız çalışmalara başladı. İhaleyi alan firma hızla işe girişti. İnşallah 1. etabı bu sene yıl sonu itibarıyla bitireceğiz." ifadesini kullandı.



Projenin sosyal donatılar ve kültürel miras açısından zengin bir içeriğe sahip olduğunu vurgulayan Uzun, şunları kaydetti:



"Bulunduğumuz alan Meşhurlar Parkı'nın olduğu bölge. Hemen az ileride sokak lezzetleri alanımız yer alacak, yeni yeme-içme mekanları inşa edeceğiz. Bunların dışında spor alanları, yürüyüş ve koşu parkurları ile çok güzel bir yeşil alan oluşturacağız. En önemlisi de 1. etapla şehrimizin en önemli tarihi değerlerinden biri olan Eğri Köprü'yü tamamen ortaya çıkaracak ve burayı Sivas'ın yeni bir turizm noktası haline getireceğiz. Şehrimiz için hayırlı olsun."



Uzun, Kızılırmak'ın yıl sonunda bambaşka bir görünüme kavuşacağını belirterek, 2. etap için ihale hazırlıklarının sürdüğünü ve yakın zamanda ihale yaparak çalışmalara başlayacaklarını ifade etti.

