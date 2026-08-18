Suşehri'nde yaz futbol okulu programları tamamlandı

Törene, MHP İlçe Başkanı Recep Yüksel, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı İlçe Başkanı Uğur Akbulut ve Belediye Meclis Üyesi Mehmet Özkan katıldı.

Kayaoğlu, kursun yoğun ilgi gördüğünü belirterek, "Kurs eğitmenimiz Berkan Çalmuk'a gösterdiği emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Burada yeteneği keşfedilen çocuklarımızın inşallah daha güzel sahalarda kendilerini başarılı şekilde göreceğimizi ümit ediyorum. Amacımız çocukların fiziksel gelişimini desteklemek, kendilerine sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazandırmak." dedi.

Belediyeye ait halı sahada düzenlenen ve yaklaşık iki ay süren kursta, çocuklar uzman antrenör eşliğinde futbol oynadı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.