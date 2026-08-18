Suşehri'nde yaz futbol okulu programları tamamlandı
Suşehri ilçesinde, belediye tarafından düzenlenen yaz futbol okulu programları sona erdi.
Suşehri ilçesinde, belediye tarafından düzenlenen yaz futbol okulu programları sona erdi.
Belediyeye ait halı sahada düzenlenen ve yaklaşık iki ay süren kursta, çocuklar uzman antrenör eşliğinde futbol oynadı.
Kapanış programına katılan Belediye Başkanı Ahmet Ayhan Kayaoğlu, yaz futbol okuluna başvuru yapan 42 çocuğu sporla buluşturmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.
Kayaoğlu, kursun yoğun ilgi gördüğünü belirterek, "Kurs eğitmenimiz Berkan Çalmuk'a gösterdiği emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Burada yeteneği keşfedilen çocuklarımızın inşallah daha güzel sahalarda kendilerini başarılı şekilde göreceğimizi ümit ediyorum. Amacımız çocukların fiziksel gelişimini desteklemek, kendilerine sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazandırmak." dedi.
Kayaoğlu, çocuklara baklava ve meyve suyu ikramında bulundu.
Törene, MHP İlçe Başkanı Recep Yüksel, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı İlçe Başkanı Uğur Akbulut ve Belediye Meclis Üyesi Mehmet Özkan katıldı.
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