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        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri Ulaş'ta AK Parti İlçe Başkanı Karacalar yağıştan etkilenen köyleri ziyaret etti

        Ulaş'ta AK Parti İlçe Başkanı Karacalar yağıştan etkilenen köyleri ziyaret etti

        Ulaş AK Parti İlçe Başkanı Fatih Karacalar, dolu yağışından etkilenen Küpeli ve Kazanpınar köylerini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2026 - 10:09 Güncelleme:
        Ulaş'ta AK Parti İlçe Başkanı Karacalar yağıştan etkilenen köyleri ziyaret etti

        Ulaş AK Parti İlçe Başkanı Fatih Karacalar, dolu yağışından etkilenen Küpeli ve Kazanpınar köylerini ziyaret etti.

        Köy muhtarları ve vatandaşlarla görüşen Karacalar, devletin mağdur olan vatandaşların yanında olduğunu söyledi.

        Dolu yağışından etkilenen vatandaşlara "geçmiş olsun" dileklerini ileten Karacalar, bölgede meydana gelen zarar ve mağduriyetlerin giderilmesi için çalışmalar yapacaklarını ifade etti.

        Yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi için hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü dile getiren Karacalar, zarar gören bölgelerdeki süreci yakından takip ettiklerini belirtti.

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