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        Zara'da sağlık hizmetleri binasının yapımı sürüyor

        Sivas'ın Zara ilçesine sağlık hizmetleri binası inşa ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2026 - 09:11 Güncelleme:
        Zara'da sağlık hizmetleri binasının yapımı sürüyor

        Sivas'ın Zara ilçesine sağlık hizmetleri binası inşa ediliyor.

        Sağlık Bakanlığı 2026 yılı yatırım programı kapsamında Zara Devlet Hastanesi yanındaki proje alanına sağlık hizmetleri binası yapımı için inşaat çalışmalarına başlanıldı.

        Gelecek yıl tamamlanması planlanan hizmet binasında, ilçede farklı binalarda faaliyet gösteren Aile Sağlığı Merkezi, Toplum Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu birimlerinin tek çatı altında hizmet vermesi planlanıyor.

        Yaklaşık 4 bin metrekare arazi üzerinde 3 katlı olarak inşa edilecek binasında, aile hekimliği poliklinikleri, sağlık hizmetleri birimleri, idari birimler ve garaj yer alacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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