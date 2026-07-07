Zara'da Yaz Spor Okulları başladı

Sivas'ın Zara ilçesinde Yaz Spor Okulları ve Gençlik Merkezi Yaz Kulübü açılış programı düzenlendi.



Zara Kaymakamı Malik Çalışır, Zara Stadyumu'nda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, ilçede çeşitli branşlarında yetişen ulusal sporcuların varlığının ülke sporuna da güç kattığını belirterek, gençlere başarılar diledi.



Konuşmanın ardından güreş, futbol, voleybol, atletizm ve badminton branşlarında sporcular gösteri gerçekleştirdi.



Yaklaşık 2 ay boyunca 5 spor branşı ile robotik kodlama, müzik, resim, değerler eğitimi, akıl zeka oyunları alanlarında yaklaşık 320 öğrenci etkinliklere katılacak.



Açılış programına, Zara Belediye Başkanı Fatih Çelik, kurum amirleri, okul müdürleri, veliler ve öğrenciler katıldı.

