Çorlu'da araçtan ateş açan şüpheli tutuklandı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde araç içerisinden tabancayla ateş açtığı belirlenen şüpheli tutuklandı. Hıdırağa Mahallesi’nde beyaz renkli bir araçtan ateş açılması üzerine çalışma başlatan Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olayın şüphelisinin F.B.A. olduğunu tespit etti. Ekiplerce düzenlenen operasyonda saklandığı evde yakalanan şüpheli gözaltına alındı. Olayda kullanıldığı belirlenen ruhsatsız tabanca da ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.B.A, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.