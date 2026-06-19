Çorlu'da, AVM'deki hırsızlık 200 saatlik kamera incelemesiyle çözüldü
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir alışveriş merkezinde meydana gelen hırsızlık olayı, polisin yaklaşık 200 saatlik güvenlik kamerası görüntüsünü incelemesi sonucu aydınlatıldı.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir alışveriş merkezinde meydana gelen hırsızlık olayı, polisin yaklaşık 200 saatlik güvenlik kamerası görüntüsünü incelemesi sonucu aydınlatıldı.
Alipaşa Mahallesi’ndeki alışveriş merkezinde alışveriş yapan C.K., çantasındaki cüzdanının çalındığını fark ederek güvenlik görevlileri ve polise başvurdu.
İhbar üzerine çalışma başlatan Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, alışveriş merkezi ve çevresindeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.
Yaklaşık 200 saatlik görüntüyü değerlendiren ekipler, hırsızlık şüphelisinin kimliğini ve adresini belirledi. Düzenlenen operasyonla yakalanan şüpheli E.I. gözaltına alındı.
Şüpheliden ele geçirilen kimlik belgeleri, kredi kartları ve nakit para sahibine teslim edildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.