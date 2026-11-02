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        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri Dr. Yağcılar: Türkiye'de yılda kişi başına 8 kilo balık tüketiliyor

        Dr. Yağcılar: Türkiye'de yılda kişi başına 8 kilo balık tüketiliyor

        TEKİRDAĞ Namık Kemal Üniversitesi'nden (NKÜ) Su Ürünleri Yüksek Mühendisi Dr. Çetin Yağcılar, "Bu yıl ciddi anlamda balık bolluğu var. Ancak tüketim anlamına baktığımızda özellikle Dünya Sağlık Örgütü'nün tanımlamalarına göre Japonya ve Norveç gibi ülkelerde bu rakam 70-80 kilolara çıkarken, Türkiye'de bu rakam 8 kilolara kadar senede düşmektedir. Biz balık ne yazık ki tüketmiyoruz. Ama biz ne yazık ki senede 8 kilo tüketiyoruz" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.11.2026 - 09:55 Güncelleme:
        Dr. Yağcılar: Türkiye'de yılda kişi başına 8 kilo balık tüketiliyor

        TEKİRDAĞ Namık Kemal Üniversitesi'nden (NKÜ) Su Ürünleri Yüksek Mühendisi Dr. Çetin Yağcılar, "Bu yıl ciddi anlamda balık bolluğu var. Ancak tüketim anlamına baktığımızda özellikle Dünya Sağlık Örgütü'nün tanımlamalarına göre Japonya ve Norveç gibi ülkelerde bu rakam 70-80 kilolara çıkarken, Türkiye'de bu rakam 8 kilolara kadar senede düşmektedir. Biz balık ne yazık ki tüketmiyoruz. Ama biz ne yazık ki senede 8 kilo tüketiyoruz" dedi.

        NKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Hidrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Su Ürünleri Yüksek Mühendisi Dr. Çetin Yağcılar, açık denizlerde av yasağının kalkmasıyla tezgahlarda yaşanan balık bolluğunu değerlendirdi. Özellikle bu yıl palamut, hamsi ve istavrit gibi türlerin yoğunlukta olduğunu söyleyen Yağcılar, "Bu yıl ciddi anlamda balık bolluğu var. Özellikle palamut, istavrit, hamsi gibi balıklarda başta olmak üzere. Ancak tüketim anlamına baktığımızda özellikle Dünya Sağlık Örgütü'nün tanımlamalarına göre Japonya ve Norveç gibi ülkelerde bu rakam 70-80 kilolara çıkarken, Türkiye'de bu rakam 8 kilolara kadar senede düşmektedir. Dünya Sağlık Örgütü'nün bu açıklamalara göre biz balık ne yazık ki tüketmiyoruz" dedi.

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        'BALIĞI BOL MİKTARDA TÜKETMEMİZ LAZIM'

        Balığın Omega 3 açısından zengin besin değerine sahip olduğunu belirten Yağcılar, "Özellikle bu dönemlerde, eylül ayında balık sezonunun, avlanma sezonunun açılmasıyla birlikte balığın bol olduğu dönemlerde bizim Türkiye'de balığı bol miktarda tüketmemiz gerekli. Niçin balığı tüketmemiz gerek? Özellikle balıklar Omega 3 bakımından zengindir. Bu dengeli Omega 3 sahipliğinden dolayı özellikle çocukluk, yetişkinlik ve hamile kadınlarda önemli bir besin kaynağı olarak bilinmektedir. Aynı zamanda önemli bazı hastalıklarda kronik kalp rahatsızlıklarında, birçok yayında literatürde iyi geldiği bilinmektedir" diye konuştu.

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        'BALIK TÜKETİMİNİ ÇOCUK YAŞTAN İTİBAREN AŞILAMALIYIZ'

        Çocuklara, küçük yaşta balık tüketiminin yararının aşılanması gerektiğini dile getiren Yağcılar, "Tüketim miktarını arttırmak elimizde. Biz ne kadar fazla tüketebilirsek, balık tüketim miktarı oldukça artmakta. Bunu nasıl arttıracağız? Özellikle çocuk yaşta balık tüketmenin yararlı olduğunu aşılamamız gerekiyor ki bu aşılama da aileden başlayarak çocukluk yaşlarda balık tüketimi teşvik etmekte sağlanabilir" ifadelerini kullandı.

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        Galeri
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        Galeri
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        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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