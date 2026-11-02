Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğünde değerlendirme ve koordinasyon toplantısı düzenlendi

Mevcut çalışmaların gözden geçirildiği toplantıda, kentte huzur ve güven ortamının sürdürülmesi amacıyla alınması gereken ilave tedbirler, birimler arası koordinasyon ve önümüzdeki dönemde yürütülmesi planlanan faaliyetler değerlendirildi.

Toplantıda okul güvenliği, uyuşturucuyla mücadele, asayiş olayları, suç ve suçluyla mücadele ile kamu düzeninin korunmasına yönelik çalışmalar gündeme alındı.

İl Emniyet Müdür yardımcıları, ilçe emniyet müdürleri ve ilgili şube müdürlerinin katıldığı toplantıda, kent genelinde yürütülen güvenlik çalışmaları değerlendirildi.

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