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        Ganos Dağları'nda nefes kesen mücadele: İki karaca boynuz boynuza

        Tekirdağ'daki Ganos Dağları'nda yaban hayatını gözlemlemek amacıyla kurulan fotokapanlara bu kez iki karacanın kıyasıya mücadelesi yansıdı. Birbirlerine boynuzlarıyla karşılık veren karacaların mücadelesi, doğanın zorlu yaşam mücadelesini gözler önüne serdi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 10:10 Güncelleme:
        Ganos Dağları'nda nefes kesen mücadele: İki karaca boynuz boynuza

        Tekirdağ'daki Ganos Dağları'nda yaban hayatını gözlemlemek amacıyla kurulan fotokapanlara bu kez iki karacanın kıyasıya mücadelesi yansıdı. Birbirlerine boynuzlarıyla karşılık veren karacaların mücadelesi, doğanın zorlu yaşam mücadelesini gözler önüne serdi.

        Tekirdağ'ın doğal güzellikleri ve zengin yaban hayatıyla öne çıkan Ganos Dağları'nda kurulu fotokapanlar, doğadan dikkat çekici görüntüler kaydetmeye devam ediyor. Bölgede yaşayan yaban hayvanlarının doğal yaşam alanlarındaki hareketlerini görüntüleyen fotokapanlara bu kez iki karaca takıldı.

        Görüntülerde, karşı karşıya gelen 2 karacanın boynuzlarını birbirine geçirerek mücadele ettiği görüldü. Zaman zaman birbirlerini iterek üstünlük kurmaya çalışan karacaların kıyasıya mücadelesi, fotokapan tarafından saniye saniye kaydedildi.

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        Ganos Dağları'nın yaban hayatı kamerada

        İnsanlardan uzakta, doğal ortamlarında yaşamlarını sürdüren yaban hayvanları, fotokapanlar sayesinde gözlemlenebiliyor. Özellikle ormanlık alanlara yerleştirilen bu cihazlar, hayvanların davranışlarının ve bölgedeki yaban hayatının takip edilmesine katkı sağlıyor.

        Ganos Dağları'nda kaydedilen görüntülerde iki karacanın boynuz boynuza mücadelesi dikkat çekerken, doğadaki yaşamın yalnızca beslenme ve barınmadan ibaret olmadığı da bir kez daha görüldü. Karacaların hangi nedenle mücadele ettiği görüntülerden kesin olarak anlaşılamazken, bu tür karşılaşmalar yaban hayatında doğal davranışlar arasında yer alabiliyor.

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        Ganos Dağları'ndan gelen ilginç görüntü, bölgenin yaban hayatındaki hareketliliği bir kez daha gözler önüne serdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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