Tekirdağ NKÜ'de öğrencilere "Terörsüz Türkiye" eğitimi verildi

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli deneyimli personel tarafından verilen eğitimlerde, öğrencilerin konuya ilişkin bilinç ve farkındalıklarının artırılması, milli birlik ve beraberlik ile kardeşlik duygularının pekiştirilmesi amaçlandı.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinde (NKÜ), öğrencilerin "Terörsüz Türkiye" hedefi konusunda farkındalıklarının artırılması ve milli birlik ve beraberliğin güçlendirilmesi amacıyla eğitim programı düzenlendi.

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