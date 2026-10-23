Karacaların boynuz boynuza kavgası fotokapanda
TEKİRDAĞ'da Ganos Dağları'nda iki karacanın boynuz boynuza kavgası fotokapanla görüntülendi.
TEKİRDAĞ'da Ganos Dağları'nda iki karacanın boynuz boynuza kavgası fotokapanla görüntülendi.
Tekirdağ'da Ganos Dağları'nda kurulu fotokapanlar, doğadan dikkat çekici görüntüler kaydetmeye devam ediyor. Bölgede yaşayan yaban hayvanlarının doğal yaşam alanlarındaki hareketlerini görüntüleyen fotokapanlara bu kez iki karaca takıldı. Görüntülerde, karşı karşıya gelen karacalar boynuz boynuza kavga ettiği görüldü. Zaman zaman birbirlerine üstünlük kurmaya çalışan karacaların kıyasıya mücadelesi, fotokapanla görüntülendi.
Bir süre mücadele eden karacalar daha sonra ayrıldı.
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