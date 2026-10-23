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        Karacaların boynuz boynuza kavgası fotokapanda

        TEKİRDAĞ'da Ganos Dağları'nda iki karacanın boynuz boynuza kavgası fotokapanla görüntülendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 10:55 Güncelleme:
        Karacaların boynuz boynuza kavgası fotokapanda

        TEKİRDAĞ'da Ganos Dağları'nda iki karacanın boynuz boynuza kavgası fotokapanla görüntülendi.

        Tekirdağ'da Ganos Dağları'nda kurulu fotokapanlar, doğadan dikkat çekici görüntüler kaydetmeye devam ediyor. Bölgede yaşayan yaban hayvanlarının doğal yaşam alanlarındaki hareketlerini görüntüleyen fotokapanlara bu kez iki karaca takıldı. Görüntülerde, karşı karşıya gelen karacalar boynuz boynuza kavga ettiği görüldü. Zaman zaman birbirlerine üstünlük kurmaya çalışan karacaların kıyasıya mücadelesi, fotokapanla görüntülendi.

        Bir süre mücadele eden karacalar daha sonra ayrıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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