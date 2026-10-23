Malkara Kaymakamı Koç'tan jandarma ve itfaiyeye ziyaret

İtfaiye İstasyon Amiri Onur Karaca'dan istasyonun genel durumu, araç ve ekipmanlar ile yürütülen faaliyetler hakkında bilgi alan Koç, çalışmaları değerlendirdi.

Koç, daha sonra Malkara İtfaiye İstasyonu'nu ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Görevli personelle de bir araya gelen Koç, ilçenin huzur ve güvenliğinin sağlanması için görev yapan jandarma personeline başarı diledi.

Malkara Kaymakamı Haluk Koç, İlçe Jandarma Komutanlığı ile itfaiye istasyonunu ziyaret etti.

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