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        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri Tekirdağ Barosu Başkanı Arslan'dan İl Emniyet Müdürü Turanlı'ya ziyaret

        Tekirdağ Barosu Başkanı Arslan'dan İl Emniyet Müdürü Turanlı'ya ziyaret

        Tekirdağ Barosu Başkanlığına seçilen Avukat Zümrüt Canku Arslan ve yönetim kurulu üyeleri, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı'yı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 09:04 Güncelleme:
        Tekirdağ Barosu Başkanı Arslan'dan İl Emniyet Müdürü Turanlı'ya ziyaret

        Tekirdağ Barosu Başkanlığına seçilen Avukat Zümrüt Canku Arslan ve yönetim kurulu üyeleri, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı'yı ziyaret etti.

        Baronun 37. Olağan Genel Kurulu'nda başkanlığa seçilen Arslan ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, Turanlı ile makamında bir süre görüştü.

        Turanlı, Arslan ve yönetim kurulu üyelerine ziyaretleri dolayısıyla teşekkür edilerek yeni görevlerinde başarı dilendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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