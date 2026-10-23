Tekirdağ Barosu Başkanı Arslan'dan İl Emniyet Müdürü Turanlı'ya ziyaret

Turanlı, Arslan ve yönetim kurulu üyelerine ziyaretleri dolayısıyla teşekkür edilerek yeni görevlerinde başarı dilendi.

Baronun 37. Olağan Genel Kurulu'nda başkanlığa seçilen Arslan ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, Turanlı ile makamında bir süre görüştü.

Tekirdağ Barosu Başkanlığına seçilen Avukat Zümrüt Canku Arslan ve yönetim kurulu üyeleri, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı'yı ziyaret etti.

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