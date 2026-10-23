ASIRLIK MEKTEPLER - Namık Kemal Lisesinin eğitim yolculuğu 144 yıldır devam ediyor
MESUT KARADUMAN - Tekirdağ Namık Kemal Lisesinin 1882 yılında Rüstempaşa Külliyesi'nde "Mekteb-i İdadi Mülki Şahane" adıyla başlayan eğitim yolculuğu, 144 yıldır sürüyor.
Giriş: 23.10.2026 - 11:01 Güncelleme:
MESUT KARADUMAN - Tekirdağ Namık Kemal Lisesinin 1882 yılında Rüstempaşa Külliyesi'nde "Mekteb-i İdadi Mülki Şahane" adıyla başlayan eğitim yolculuğu, 144 yıldır sürüyor.
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