Hayrabolu'da özel eğitim öğrencileri geleceğe nefes oldu

Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla gerçekleştirilen etkinlikle öğrencilerde çevre bilincinin geliştirilmesi ve ağaçlandırmanın önemine dikkati çekilmesi amaçlandı.

Hayrabolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hamdi Temel ve Okul Müdürü Mesut Akbaba'nın da katıldığı etkinlikte öğrenciler, doğaya katkı sunmanın mutluluğunu yaşadı.

Hayrabolu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlik, Ergün Korkmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin bahçesinde gerçekleştirildi. Etkinlikte okulda eğitim gören özel eğitim öğrencileri, okul bahçesine fidan dikerek ağaçlandırma çalışmalarına katkıda bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.