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        Hayrabolu'da polis ekipleri vatandaşların huzur ve güvenliği için sahada

        Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 19:13 Güncelleme:
        Hayrabolu'da polis ekipleri vatandaşların huzur ve güvenliği için sahada

        Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirildi.

        Hayrabolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle Kahya ve Aydınevler mahallelerinde geniş çaplı denetim yaptı. Uygulama kapsamında ekipler tarafından şüpheli şahıs ve araçlar üzerinde kontroller gerçekleştirilirken, aranan kişilerin yakalanması, suç ve suç unsurlarının önlenmesi, uyuşturucuyla mücadele ve trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalar yürütüldü.

        Kamu düzeninin korunması ve suçların önlenmesine yönelik gerçekleştirilen denetimlerin, ilçedeki huzur ve güven ortamının devamlılığını sağlamayı amaçladığı belirtildi. Emniyet ekiplerinin, vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunmasına yönelik asayiş ve trafik denetimlerini sürdüreceği bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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