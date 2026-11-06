Tekirdağ'da iki ayrı kaza kameraya yansıdı

Meydana gelen kazalarla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.

Geçtiğimiz hafta gece yarısı Alipaşa Mahallesi'nde de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bir araç, yoldan çıkarak bahçe duvarına çarptı. Kaza sonrası yaralanan sürücü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Tekirdağ'da motosikletin refüje çarptığı ve bir aracın da bahçe duvarına çarptığı iki ayrı kaza kameraya yansıdı.

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