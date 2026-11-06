Tekirdağ'daki Kanara Kanyonu sonbahar renkleriyle doğaseverleri bekliyor

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde bulunan Kanara Kanyonu, sonbaharın gelişiyle sarı, turuncu ve yeşilin farklı tonlarına bürünen ormanlarıyla ziyaretçilerine eşsiz manzaralar sunuyor.

Gürgen ve meşe ağaçlarının yoğunlukta olduğu kanyonda, sonbaharla birlikte yaprakların renk değiştirmesiyle güzel görüntüler ortaya çıktı.

Doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenlerin ilgisini çeken bölge, renk cümbüşüne dönüşen ormanları, temiz havası ve doğal güzellikleriyle doğaseverleri ağırlamayı bekliyor.

Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük, AA muhabirine, Tekirdağ'ın her mevsim farklı güzellikleriyle ziyaretçilerin ilgisini çektiğini söyledi.

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Saray ilçesinin doğal güzellikleriyle öne çıktığını belirten Karaküçük, "Saray ilçemiz, şehirden uzaklaşıp doğayla baş başa kalmak isteyenlere kapılarını açıyor. Sonbahar renklerine bürünen ormanları, temiz havası, yürüyüş parkurları ve dinlenme alanlarıyla öne çıkıyor. Bölgedeki ormanlar ziyaretçilerine hem huzur hem de keşif dolu bir gün vadediyor. Kentin sonbaharda sunduğu güzelliklere herkes hayran kalıyor." dedi.