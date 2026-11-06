Tekirdağ'da 1 kişinin ağır yaralandığı kaza anı görüntüleri ortaya çıktı

Güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak çalışmaları derinleştiren polis ekipleri, kaçan otomobil sürücüsü Ü.Y.'yi kısa sürede yakaladı. Gözaltına alınan sürücünün yapılan kontrolünde 0.94 promil alkollü olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde otomobilin elektrikli motosiklete çarparak 1 kişinin ağır yaralanmasına yol açtığı ve sürücünün yaya olarak kaçtığı anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Alkollü olduğu belirlenen sürücü kısa sürede yakalandı.

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