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        Tekirdağ'da 1 kişinin ağır yaralandığı kaza anı görüntüleri ortaya çıktı

        Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde otomobilin elektrikli motosiklete çarparak 1 kişinin ağır yaralanmasına yol açtığı ve sürücünün yaya olarak kaçtığı anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Alkollü olduğu belirlenen sürücü kısa sürede yakalandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 17:16 Güncelleme:
        Tekirdağ'da 1 kişinin ağır yaralandığı kaza anı görüntüleri ortaya çıktı

        Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde otomobilin elektrikli motosiklete çarparak 1 kişinin ağır yaralanmasına yol açtığı ve sürücünün yaya olarak kaçtığı anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Alkollü olduğu belirlenen sürücü kısa sürede yakalandı.

        Tekirdağ’ın Muratlı ilçesi İstiklalKurtpınar Mahallesi Kırkkepenekli yolu üzerinde meydana gelen kazaya ilişkin güvenlik kamerası kayıtlarına ulaşıldı.

        Görüntülerde; 16 FM 911 plakalı otomobilin elektrikli motosiklete çarpmasının ardından, sürücü Ü.Y.'nin aracını kaza yerinde bırakarak elinde eşyalarla birlikte yaya olarak olay yerinden uzaklaştığı anlar saniye saniye yer alıyor.

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        Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Zafer B., olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.

        Güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak çalışmaları derinleştiren polis ekipleri, kaçan otomobil sürücüsü Ü.Y.'yi kısa sürede yakaladı. Gözaltına alınan sürücünün yapılan kontrolünde 0.94 promil alkollü olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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