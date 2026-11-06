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        Torununu almaya gitti, yolda kaldı: İmdadına zabıta yetişti

        Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde torununu okuldan almaya giden yaşlı vatandaşın otomobili aküsü bitince yolda kaldı. Durumu fark eden zabıta ekipleri, takviye yaparak aracı yeniden çalıştırdı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 17:27 Güncelleme:
        Torununu almaya gitti, yolda kaldı: İmdadına zabıta yetişti

        Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde torununu okuldan almaya giden yaşlı vatandaşın otomobili aküsü bitince yolda kaldı. Durumu fark eden zabıta ekipleri, takviye yaparak aracı yeniden çalıştırdı.

        Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, Çerkezköy ilçesinde örnek bir dayanışmaya imza attı. Torununu okuldan almak için Fevzipaşa İlkokulu önüne gelen yaşlı bir vatandaş, otomobilinin aküsünün bitmesi nedeniyle aracını çalıştıramadı.

        Yaşlı vatandaşın yaşadığı mağduriyeti fark eden zabıta ekipleri, vakit kaybetmeden harekete geçerek yardımına koştu. Ekipler, temin ettikleri takviye kablosuyla otomobilin aküsüne müdahale ederek aracı yeniden çalıştırdı.

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        Zabıta ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde yaşlı vatandaşın mağduriyeti giderilirken, torununu okuldan almak için geldiği sırada yaşadığı sorun da çözüme kavuştu.

        Yardımsever yaklaşımları nedeniyle zabıta ekiplerine teşekkür eden vatandaşın memnuniyeti yüzlere yansıdı. Günlük görevlerinin yanı sıra vatandaşların zor anlarında da yanlarında olan zabıta ekiplerinin davranışı takdir topladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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