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        Kentlerde sel riskine karşı yağmur suyunun tutulması önerisi

        Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Özyavuz, iklim değişikliği ve hızlı kentleşmeyle artan sel riskine karşı yağmur suyunun kentlerde tutulması, yeşil alanların artırılması ve geçirgen yüzeylerin yaygınlaştırılması gerektiğini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 15:48 Güncelleme:
        Kentlerde sel riskine karşı yağmur suyunun tutulması önerisi

        Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Özyavuz, iklim değişikliği ve hızlı kentleşmeyle artan sel riskine karşı yağmur suyunun kentlerde tutulması, yeşil alanların artırılması ve geçirgen yüzeylerin yaygınlaştırılması gerektiğini belirtti.

        Özyavuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iklim değişikliğinin etkilerinin giderek daha fazla hissedildiğini, ilerleyen dönemde aşırı yağış ve sel olaylarının daha şiddetli yaşanabileceğini söyledi.

        Kentlerin suyla uyumlu planlanmasının önemine değinen Özyavuz, "Su yönetimini iyi yaparsanız, kenti suyla birlikte planlayıp tasarlarsanız esasında bütün bu sorunları ortadan kaldırabilirsiniz." dedi.

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        Yağmur suyunun uzun yıllar atık olarak değerlendirildiğini ancak önemli bir doğal kaynak olduğunu vurgulayan Özyavuz, suyun kentlerde tutulması, depolanması ve yeniden kullanılmasının gelecekteki su ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlayacağını ifade etti.

        Kentlerde su yönetimi için "yavaşlat, yaydır ve yedir" yaklaşımının benimsenmesi gerektiğini belirten Özyavuz, suya duyarlı kentleşmenin önemine dikkati çekti.

        Özyavuz, "Suyu kentlerde çok daha faydalı bir şekilde tutmamız ve yer altına göndermemiz gerekiyor. Böylece hem sağlığımız hem de ihtiyaçlarımızı karşılamak açısından suyu önemli bir değere dönüştürebiliriz." diye konuştu.

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        Kentlerin dış etkenlere karşı dirençli hale getirilmesinin önemli görevlerden biri olduğunu dile getiren Özyavuz, yeşil altyapı uygulamalarının yaygınlaştırılması gerektiğini kaydetti.

        Kentlerdeki yeşil alanların artırılmasının yağmur suyunun tutulmasına ve yer altına ulaşmasına katkı sağlayacağını belirten Özyavuz, betonlaşma, zeminlerin sertleşmesi ve geçirimsiz yüzeylerin artmasının su kaybına yol açtığını sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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