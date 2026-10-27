Yeşilay Tekirdağ Şube Başkanı Erdoğan'dan İl Milli Eğitim Müdürü Yeniyol'a ziyaret

Erdoğan ve Yeşilay Tekirdağ Şubesi yönetimi, Yeniyol ile makamında bir araya geldi.

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Tekirdağ Şube Başkanlığına seçilen Hüseyin Erdoğan ve yönetim kurulu üyeleri, Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürü Abdülaziz Yeniyol'u ziyaret etti.

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