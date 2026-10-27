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        Yeşilay Tekirdağ Şube Başkanı Erdoğan'dan İl Milli Eğitim Müdürü Yeniyol'a ziyaret

        Türkiye Yeşilay Cemiyeti Tekirdağ Şube Başkanlığına seçilen Hüseyin Erdoğan ve yönetim kurulu üyeleri, Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürü Abdülaziz Yeniyol'u ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 15:54 Güncelleme:
        Yeşilay Tekirdağ Şube Başkanı Erdoğan'dan İl Milli Eğitim Müdürü Yeniyol'a ziyaret

        Türkiye Yeşilay Cemiyeti Tekirdağ Şube Başkanlığına seçilen Hüseyin Erdoğan ve yönetim kurulu üyeleri, Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürü Abdülaziz Yeniyol'u ziyaret etti.

        Erdoğan ve Yeşilay Tekirdağ Şubesi yönetimi, Yeniyol ile makamında bir araya geldi.

        Ziyarette, Yeşilay'ın bağımlılıkla mücadele, sağlıklı yaşam bilincinin geliştirilmesi ve toplumda farkındalık oluşturulmasına yönelik çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

        Yeniyol, Yeşilay Tekirdağ Şube Başkanlığı görevine seçilen Erdoğan'ı tebrik ederek yeni görevinde başarı diledi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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