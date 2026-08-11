KUMFEST'te yelken, römorkör ve paramotor gösterileri ilgi gördü

Tekirdağ'da ilk kez düzenlenen KUMFEST Uluslararası Spor ve Müzik Festivali kapsamında yelken, römorkör ve paramotor gösterileri gerçekleştirildi.

Süleymanpaşa Belediyesince Kumbağ’da düzenlenen festivalde, denizde yelkenliler ve römorkörler gösteri yaptı.

Römorkörlerin manevraları ile yelkenlilerin denizdeki gösterileri, sahilde etkinlikleri takip eden vatandaşların ilgisini çekti.

Festival kapsamında paramotor pilotları da Kumbağ semalarında uçuş gerçekleştirdi.

Paramotorların sahil boyunca gerçekleştirdiği uçuşlar renkli görüntüler oluştururken, vatandaşlar gösterileri cep telefonlarıyla görüntüledi.

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Festival programı kapsamında akşam saatlerinde konserler ve DJ performansları gerçekleştirilecek.

KUMFEST, spor ve müzik etkinlikleriyle yarın da devam edecek.