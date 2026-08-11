Tekirdağ'da tırla otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde tırla otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde tırla otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Çerkezköy - İstanbul yolu üzerinde C.B. idaresindeki 34 KFR 707 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen C.Y. yönetimindeki 26 EG 355 plakalı tırla çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan C.B. sağlık ekipleri tarafından Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle Çerkezköy-İstanbul yolunda ulaşım bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.
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