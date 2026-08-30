Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri Milli serbest dalışçı Yusuf Kıvanç Erkan'ın hedefi büyüklerde zirve

        Milli serbest dalışçı Yusuf Kıvanç Erkan'ın hedefi büyüklerde zirve

        MESUT KARADUMAN - Bu yıl katıldığı Türkiye ve dünya şampiyonalarında toplam 6 madalya kazanan milli sporcu Yusuf Kıvanç Erkan, gelecek yıl mücadele edeceği büyükler kategorisinde de rekor kırıp kürsüye çıkmayı hedefliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2026 - 11:02 Güncelleme:
        Milli serbest dalışçı Yusuf Kıvanç Erkan'ın hedefi büyüklerde zirve

        MESUT KARADUMAN - Bu yıl katıldığı Türkiye ve dünya şampiyonalarında toplam 6 madalya kazanan milli sporcu Yusuf Kıvanç Erkan, gelecek yıl mücadele edeceği büyükler kategorisinde de rekor kırıp kürsüye çıkmayı hedefliyor.

        Yusuf Kıvanç Erkan, sezon boyunca gösterdiği başarılı performansla hem ulusal hem de uluslararası organizasyonlarda adından söz ettirdi.

        Tekirdağ'da gerçekleştirilen Serbest Dalış Havuz Türkiye Şampiyonası'nda iki madalya kazanan genç milli sporcu, Sırbistan'da düzenlenen 2026 CMAS Serbest Dalış Havuz Dünya Şampiyonası'nda statik apnea kategorisinde altın madalya alarak dünya rekorunun sahibi olurken, çift palet disiplininde gümüş, paletsiz ve monopalet disiplinlerinde ise bronz madalya elde etti.

        REKLAM

        Yusuf Kıvanç Erkan, gelecek yıl mücadele edeceği büyükler kategorisinde de rekor kırıp kürsüye çıkmak istiyor.

        Milli sporcu Yusuf Kıvanç Erkan, AA muhabirine, geçen yıl yaşadığı hayal kırıklığının bu sezonki başarısının en önemli motivasyon kaynaklarından biri olduğunu söyledi.

        Geçen yıl Dünya Şampiyonası'nı madalyanın bir basamak gerisinde tamamladığını belirten Yusuf Kıvanç, bu sonucun kendisini daha fazla çalışmaya yönelttiğini ifade etti.

        Bu yıl hem bireysel hem de takım olarak başarılı bir organizasyon geçirdiklerini dile getiren Yusuf Kıvanç, şöyle konuştu:

        "Bu sene yarışma benim için çok güzel geçti. Önceki senenin aksine çok önemli başarılar elde ettim. Dünya Şampiyonası'nda bir altın, bir gümüş ve iki bronz madalya kazandım. Statik nefes tutmada dünya rekoru kırarak altın madalyaya ulaştım. Geçen yıl elde ettiğim dördüncülük beni bu yarışma için çok motive etti. Daha yoğun çalıştım ve bugün emeklerimin karşılığını alıyorum. Dünya rekoru kırmayı açıkçası beklemiyordum. Bu benim için de büyük bir sürpriz oldu."

        REKLAM

        - "Dünya rekoru kırmak beni çok mutlu etti"

        Dünya rekorunun kariyerindeki en anlamlı başarılardan biri olduğunu vurgulayan Yusuf Kıvanç Erkan, Türk bayrağını zirvede dalgalandırmanın tarifsiz bir duygu olduğunu belirtti.

        Milli sporcu, ülkesini en iyi şekilde temsil etmeye çalıştığını aktararak, "Ülkemi temsil etmek ve Türk bayrağı adına dünya rekoru kırmak beni çok mutlu etti. Bu gerçekten büyük bir gurur. Takım olarak da çok başarılı bir şampiyona geçirdik ve birçok madalya kazandık." dedi.

        Gelecek yıl yaş kategorisini tamamlayarak büyükler sınıfında mücadele edeceğini belirten Yusuf Kıvanç, hedeflerini daha da büyüttüğünü söyledi.

        REKLAM

        Büyükler kategorisinde de zirve mücadelesi vermek istediğini kaydeden Yusuf Kıvanç Erkan, "Artık büyüklerde yarışacağım. Orada da rekorlar kırmayı ve kürsüye çıkmayı hedefliyorum. Daha fazla çalışarak büyüklerde de önemli başarılar elde edeceğime inanıyorum." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, devlet erkanı ile Anıtkabir'de
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, devlet erkanı ile Anıtkabir'de
        Zafere giden yolda 10 ay... 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yılı kutlu olsun!
        Zafere giden yolda 10 ay... 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yılı kutlu olsun!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
        Alparslan kazandı Atatürk kalıcı kıldı
        Alparslan kazandı Atatürk kalıcı kıldı
        100 bin fiş tek tek incelenip yakalandı!
        100 bin fiş tek tek incelenip yakalandı!
        Ünlülerden 104'üncü yıl coşkusu
        Ünlülerden 104'üncü yıl coşkusu
        Nepal'deki felakette can kaybı yükseliyor!
        Nepal'deki felakette can kaybı yükseliyor!
        ABD-Venezuela petrol anlaşmasının süresi belli oldu
        ABD-Venezuela petrol anlaşmasının süresi belli oldu
        "Osimhen G.Saray'ın her şeyi"
        "Osimhen G.Saray'ın her şeyi"
        Altı ayda zafer çıkmadı
        Altı ayda zafer çıkmadı
        "Bu sezon ödüller daha büyük"
        "Bu sezon ödüller daha büyük"
        Verilen kararlar doğru mu?
        Verilen kararlar doğru mu?
        Sıcaklık yüksek, yağış çok! Meteoroloji’den 25 il için kritik uyarı
        Sıcaklık yüksek, yağış çok! Meteoroloji’den 25 il için kritik uyarı
        Dışişleri’nden İsrail’e sert tepki
        Dışişleri’nden İsrail’e sert tepki
        Hastaneye kaldırıldı
        Hastaneye kaldırıldı
        Eski dostlar birbirine girdi
        Eski dostlar birbirine girdi
        Ünlü oyuncu ilk albümünü çıkardı
        Ünlü oyuncu ilk albümünü çıkardı
        Fenerbahçe'de Sofyan Amrabat ile yollar ayrıldı!
        Fenerbahçe'de Sofyan Amrabat ile yollar ayrıldı!
        Galatasaray'da Deniz Gül gelişmesi!
        Galatasaray'da Deniz Gül gelişmesi!
        Nuh'un gemisi bulundu mu? Ağrı'da heyecan veren gelişme
        Nuh'un gemisi bulundu mu? Ağrı'da heyecan veren gelişme

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da anız yangınında yaklaşık 250 dekar tarım arazisi zarar gördü
        Tekirdağ'da anız yangınında yaklaşık 250 dekar tarım arazisi zarar gördü
        Tekirdağ'da anız yangını: 250 dönüm alan ve yaklaşık 100 saman balyası kül...
        Tekirdağ'da anız yangını: 250 dönüm alan ve yaklaşık 100 saman balyası kül...
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'da orman yangınlarına karşı tedbirler değerlendirildi
        Tekirdağ'da orman yangınlarına karşı tedbirler değerlendirildi