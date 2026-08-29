Tekirdağ'da anız yangınında yaklaşık 250 dekar tarım arazisi zarar gördü
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde çıkan anız yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Giriş: 29.08.2026 - 16:51 Güncelleme:
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde çıkan anız yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yenice Mahallesi yakınlarında henüz bilinmeyen nedenle hasat edilmiş buğday tarlasında yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangında, yaklaşık 250 dekar tarım arazisi ve 100 saman balyası zarar gördü.
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