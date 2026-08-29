Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri Tekirdağ'da anız yangınında yaklaşık 250 dekar tarım arazisi zarar gördü

        Tekirdağ'da anız yangınında yaklaşık 250 dekar tarım arazisi zarar gördü

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde çıkan anız yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2026 - 16:51 Güncelleme:
        Tekirdağ'da anız yangınında yaklaşık 250 dekar tarım arazisi zarar gördü

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde çıkan anız yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Yenice Mahallesi yakınlarında henüz bilinmeyen nedenle hasat edilmiş buğday tarlasında yangın çıktı.

        Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangında, yaklaşık 250 dekar tarım arazisi ve 100 saman balyası zarar gördü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Murat Koparan’ın ölümünde yeni gelişme
        Murat Koparan’ın ölümünde yeni gelişme
        O sürücü tutuklandı
        O sürücü tutuklandı
        Muğla'da başladı Antalya'ya sıçradı!
        Muğla'da başladı Antalya'ya sıçradı!
        Temsilcilerimizin fikstürü belli oldu!
        Temsilcilerimizin fikstürü belli oldu!
        Rafael Leao, G.Saray için İstanbul'da!
        Rafael Leao, G.Saray için İstanbul'da!
        17 yaşında görme kaybı yaşayan kadın, kızını doğururken görme yetisini tamamen kaybetti
        17 yaşında görme kaybı yaşayan kadın, kızını doğururken görme yetisini tamamen kaybetti
        Nuh'un gemisi bulundu mu? Ağrı'da heyecan veren gelişme
        Nuh'un gemisi bulundu mu? Ağrı'da heyecan veren gelişme
        İsveç'te evlendiler
        İsveç'te evlendiler
        Kaşif Kozinoğlu dosyasında yeni gelişme
        Kaşif Kozinoğlu dosyasında yeni gelişme
        Gülistan Doku soruşturmasında 5'inci dalga: 10 gözaltı
        Gülistan Doku soruşturmasında 5'inci dalga: 10 gözaltı
        Fenerbahçe'nin rakibi Samsunspor!
        Fenerbahçe'nin rakibi Samsunspor!
        Kerem Bürsin ameliyat oldu
        Kerem Bürsin ameliyat oldu
        Nepal'de felaketin manzaraları
        Nepal'de felaketin manzaraları
        Kurye ile sürücü arasında yol kavgası: "Oğlum bas git"
        Kurye ile sürücü arasında yol kavgası: "Oğlum bas git"
        "Dominant bir kadınım"
        "Dominant bir kadınım"
        Türkiye'nin yeni Turcorn'u belli oldu
        Türkiye'nin yeni Turcorn'u belli oldu
        Kardiyolog uyardı: Mucizevi bir besin ve karışım yok
        Kardiyolog uyardı: Mucizevi bir besin ve karışım yok
        Nijer'de silah sesleri
        Nijer'de silah sesleri
        Galatasaray'ın konuğu Göztepe!
        Galatasaray'ın konuğu Göztepe!
        "Fatih Tekke ile bir problemimiz yok!"
        "Fatih Tekke ile bir problemimiz yok!"

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da anız yangını: 250 dönüm alan ve yaklaşık 100 saman balyası kül...
        Tekirdağ'da anız yangını: 250 dönüm alan ve yaklaşık 100 saman balyası kül...
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'da orman yangınlarına karşı tedbirler değerlendirildi
        Tekirdağ'da orman yangınlarına karşı tedbirler değerlendirildi
        Çorlu'da motosikletin çarptığı yaya yaralandı
        Çorlu'da motosikletin çarptığı yaya yaralandı