Tekirdağ'dan kısa kısa

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, taksici esnafı ve oda başkanlarıyla istişare toplantısında bir araya geldi.

Masal Park Kafe'de düzenlenen toplantıda taksici esnafının talep ve sorunları ile çözüm önerileri değerlendirildi.

Sarıkurt, kent içi ulaşımda taksici esnafının önemli görev üstlendiğini belirterek, "Esnafımızın kıymetli temsilcileriyle bir araya gelerek taleplerini dinledik, yaşanan sorunları ve çözüm önerilerini karşılıklı istişare ettik. Çorlu’muzu ortak akılla ve iş birliği içinde yönetmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Toplantıya Çorlu Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Nadir Samancı, Çorlu Öğrenci Servisleri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Çağdaş Şahin, Çorlu Belediye Başkan Yardımcısı Doğukan Dağ ile taksi duraklarının temsilcileri katıldı.

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- Ergene Belediyesi yangından etkilenen çiftçilere destek oluyor

Ergene Belediyesi, anız yangınında zarar gören çiftçiler ve çiftliklere yönelik destek çalışması başlattı.

Ergene Belediye Başkanı Müge Yıldız Topak, Ergene ile Çorlu arasındaki çevre yolu yakınlarında çıkan ve rüzgarın etkisiyle yayılan yangında geniş bir alan ile 4 çiftlik evinin zarar gördüğünü belirtti.

Yangından etkilenen üreticilerin ihtiyaçlarının karşılanması için çalışma yürüttüklerini aktaran Topak, "Çiftçilerimizi bu zor durumda yalnız bırakmayacağız. Çiftlikleri zarar gören üreticilerimizin hayvanları açıkta kalmasın diye geçici barınak çalışmalarımıza başladık." ifadelerini kullandı.