MESUT KARADUMAN - Tekirdağ'da yaşayan 20 yaşındaki milli muaythai sporcusu Cihan Doğu, dünya şampiyonasında üçüncü kez birincilik kürsüsünde yer almak için çalışmalarını sürdürüyor.

Öğretmeninin yönlendirmesiyle 7 yıl önce muaythaiye başlayan Cihan, zamanla kendini geliştirerek ulusal ve uluslararası şampiyonalarda mücadele etmeye başladı.

2021, 2022, 2023 ve 2025 yıllarında Türkiye şampiyonluğuna ulaşan milli sporcu, 2022'de dünya şampiyonasında gümüş, 2023'te ise bronz madalya kazandı.

Geçen yıl mayıs ayında düzenlenen Muaythai Dünya Şampiyonası'nda altın madalya elde eden Cihan Doğu, Yunanistan'da gerçekleştirilen Büyükler Elit Avrupa Şampiyonası'nda da birincilik kürsüsüne çıktı.

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Başarılı sporcu, bu yıl haziran ayında Malezya'da düzenlenen Büyükler Dünya Muaythai Şampiyonası'nda kendi kilosunda bir kez daha dünya şampiyonu oldu.

- Hedefi üçüncü kez dünya şampiyonluğu

Cihan Doğu, AA muhabirine, dünya şampiyonluğunu yeniden kazanmak için yoğun şekilde çalıştığını söyledi.

Geçen yıl elde ettiği dünya şampiyonluğunun ardından bu yıl da aynı başarıya ulaştığını belirten Cihan, "Bu yıl Malezya'da düzenlenen Büyükler Dünya Şampiyonası'nda kendi kilomda yeniden dünya şampiyonu oldum. Geçen yıl da dünya şampiyonu olmuştum. Bu yıl çok çalışarak hedefime ulaştım." dedi.

Gelecek yıl da dünya şampiyonluğunu hedeflediğini dile getiren Cihan Doğu, "Daha çok çalışıp emek vererek 2027'de yeniden kürsünün en üst basamağında yer almak ve bayrağımızı dalgalandırmak istiyorum. İnşallah üçüncü kez dünya şampiyonluğunu ülkeme kazandıracağım." ifadelerini kullandı.

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- "Şampiyon olduktan sonra havalara girmiyoruz"

Spora ilk başladığında bu kadar başarı elde edeceğini düşünmediğini anlatan Cihan, muaythaiyi tanıdıkça ve sevdikçe kendine güveninin arttığını belirtti.

Antrenörüyle birlikte disiplinli çalışmaya önem verdiklerini vurgulayan Cihan Doğu, şunları kaydetti:

"Spora ilk başladığımda bu kadar derece elde edeceğimi bilmiyordum. Ancak sporu tanıdıkça ve sevdikçe kendime olan güvenim arttı. Hocamla birlikte en çok önem verdiğimiz konulardan biri de bu. Şampiyon olduktan sonra 'Ben oldum.' diyerek havalara girmiyoruz. Daha büyük başarılara ulaşabilmek ve yeniden şampiyon olabilmek için daha çok çalışıyoruz. Disiplinimi bozmadan, düzenli bir şekilde antrenmanlarıma devam ediyorum."

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Antrenör Yahya Geylani de sporcusunun başarılarıyla adından söz ettirmeye devam ettiğini ifade etti.

Milli takıma başarılı sporcular kazandırmayı sürdüreceklerini aktaran Geylani, şöyle konuştu:

"Cihan katıldığı şampiyonalardan madalyayla dönmeyi gelenek hale getirdi. Bugüne kadar çok güzel başarılara imza attı. Bu yıl da dünya şampiyonasında yine kürsü gördü. Sıkı şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Üçüncü dünya şampiyonluğunu da çok istiyor. Derecelerine yenilerini ekleyerek yoluna emin adımlarla devam edeceğine inanıyorum."